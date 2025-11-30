Um homem morreu nesse sábado (29) após ser baleado por um policial militar durante abordagem no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.
Policiais patrulhavam a região quando decidiram abordar um suspeito em uma motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência, a qual o UOL teve acesso, o homem identificado como Anderson Correia Campos reagiu à tentativa de abordagem, o que teria iniciado o confronto.
A PM afirma ter usado técnicas previstas em manual para conter resistência. Segundo o relato, os policiais recorreram a um golpe previsto no Manual de Defesa Pessoal para manter distância, diminuir a capacidade de reação e tentar imobilizar Anderson diante da resistência física.
A agressão ao policial teria ocorrido durante tentativa de algemar o primeiro suspeito. Enquanto um policial tentava algemar Anderson, quatro pessoas não identificadas teriam se aproximado e cercado um outro PM, ainda segundo o boletim.
O documento descreve que Danilo Santos Sousa – o homem morto na ação – atingiu o policial na cabeça e na nuca, supostamente com a intenção de derrubá-lo e tomar sua arma.
Vídeo registrado por moradores mostra o momento do tiroteio. Nas imagens, é possível ver Danilo agredindo o policial pelas costas e, logo em seguida, sendo baleado pelo PM que imobilizava Anderson.
Disparos foram feitos para proteger o policial ferido, afirma a PM. Ao ver o colega sendo agredido, outro policial disparou duas vezes para cessar o ataque. Um dos tiros atingiu Danilo, que caiu ao solo, interrompendo a agressão, segundo o boletim. Nas imagens feitas por moradores, é possível ouvir apenas um disparo.
A moto do primeiro suspeito foi levada por moradores durante a confusão. Em meio ao tumulto, a motocicleta utilizada por Anderson teria sido arrebatada por pessoas que estavam na comunidade, de acordo com o relato policial.
Reforço policial foi chamado e o local acabou isolado. Viaturas do 29º e do 48º Batalhão chegaram para dispersar populares, isolar a área e apoiar a ocorrência. O resgate levou Danilo ao Hospital Santa Marcelina, onde morreu.
Caso foi registrado pelo 50º DP e encaminhado ao DHPP. O delegado Édson Taveiros dos Santos esteve no local, deu início à ocorrência e encaminhou o caso ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
* Com informações do UOL