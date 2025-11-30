Um homem morreu nesse sábado (29) após ser baleado por um policial militar durante abordagem no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais patrulhavam a região quando decidiram abordar um suspeito em uma motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência, a qual o UOL teve acesso, o homem identificado como Anderson Correia Campos reagiu à tentativa de abordagem, o que teria iniciado o confronto.