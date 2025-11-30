A 11ª edição da Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) teve público abaixo do esperado nesse sábado (29), no Parque Vicentina Aranha. O dia marcou o primeiro com programação completa da festa depois do show de abertura na noite de sexta-feira (28).

Participantes notaram que a festa deste ano tem movimento menor do que em edições anteriores, ao menos até 12h deste domingo (30). A programação segue até o final do dia.