Um homem morreu após invadir a jaula de uma leoa, neste domingo (30), no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa (PB). A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.
De acordo com a administração municipal, o homem invadiu de forma deliberada o cercado da leoa após escalar as estruturas de segurança e grades. O recinto da leoa possui uma parede de mais de 6 metros. A vítima foi atacada pelo animal e morreu em decorrência dos ferimentos.
O Parque Zoobotânico Arruda Câmara foi interditado para a remoção do corpo e apuração dos fatos pela Seman (Secretaria de Meio Ambiente).
Veja a nota completa da prefeitura:
"A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica).
De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.
Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.
A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável."