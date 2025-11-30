Um homem morreu após invadir a jaula de uma leoa, neste domingo (30), no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa (PB). A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.

De acordo com a administração municipal, o homem invadiu de forma deliberada o cercado da leoa após escalar as estruturas de segurança e grades. O recinto da leoa possui uma parede de mais de 6 metros. A vítima foi atacada pelo animal e morreu em decorrência dos ferimentos.