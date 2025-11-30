A polícia procura por dois homens que, na madrugada deste domingo (30), espancaram e esfaquearam um morador em situação de rua de 46 anos, no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu após uma discussão por conta de um colchão. Socorrida para o Hospital Risoleta Neves, a vítima não resistiu aos graves ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar foi acionada até a rua dos Canoeiros pouco depois das 3h, encontrando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já atendendo o homem esfaqueado. Apesar de estar com dificuldade de falar, já que foi atingido por três facadas na jugular e uma na clavícula, a vítima conseguiu contar o que teria levado ao crime.
Ele relatou que estava sentado no colchão na calçada, onde costuma descansar, quando dois indivíduos chegaram e pediram para sentar no colchão onde ele estava. Após ele recusar, a dupla teria passado a agredi-lo com chutes e soco, e, em seguida, um deles desferiu as facadas. A versão do homem foi reforçada por outra moradora em situação de rua.
Ferido, a vítima correu até o Centro de Referência em Saúde Mental Venda Nova para pedir ajuda, onde uma funcionária o acolheu e chamou o socorro. Segundo a testemunha que trabalha no local, a dupla que teria sido autora do crime seriam pessoas que costumam ser atendidas no local.
A funcionária não tinha acesso aos prontuários, mas afirmou que poderia levantar a informação dos suspeitos posteriormente para repassar à PM. A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi preso pelo homicídio. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Venda Nova.
* Com informações do jornal O Tempo