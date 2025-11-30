A polícia procura por dois homens que, na madrugada deste domingo (30), espancaram e esfaquearam um morador em situação de rua de 46 anos, no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu após uma discussão por conta de um colchão. Socorrida para o Hospital Risoleta Neves, a vítima não resistiu aos graves ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada até a rua dos Canoeiros pouco depois das 3h, encontrando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já atendendo o homem esfaqueado. Apesar de estar com dificuldade de falar, já que foi atingido por três facadas na jugular e uma na clavícula, a vítima conseguiu contar o que teria levado ao crime.