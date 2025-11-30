O ‘Trem Iluminado’ da MRS Logístiva vai visitar 12 cidades do Vale do Paraíba a partir da próxima quarta-feira (3). Com decoração de Natal, a locomotiva vai percorrer as cidades da região até sexta-feira (5).

Organizado em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, o Trem Iluminado reúne tradição, emoção e o resgate da memória ferroviária. O projeto reforça a conexão da empresa com as comunidades que vivem próximas à ferrovia.