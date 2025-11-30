30 de novembro de 2025
NATAL NOS TRILHOS

Trem Iluminado visita 12 cidades a partir de quarta; VEJA LOCAIS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Trem Iluminado
Trem Iluminado

O ‘Trem Iluminado’ da MRS Logístiva vai visitar 12 cidades do Vale do Paraíba a partir da próxima quarta-feira (3). Com decoração de Natal, a locomotiva vai percorrer as cidades da região até sexta-feira (5).

Organizado em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, o Trem Iluminado reúne tradição, emoção e o resgate da memória ferroviária. O projeto reforça a conexão da empresa com as comunidades que vivem próximas à ferrovia.

Organizado em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, o Trem Iluminado reúne tradição, emoção e o resgate da memória ferroviária. O projeto reforça a conexão da empresa com as comunidades que vivem próximas à ferrovia.

O trem poderá ser visto a partir das 18h45 nas cidades da região. Ele deve iniciar o percurso em São José dos Campos e passar por Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz.

Então, o trem segue até o estado de Minas Gerais e estaciona na cidade de Congonhas (MG), no dia 12 de dezembro.

A MRS reforçou a importância de manter distância segura da linha férrea, especialmente ao registrar fotos e vídeos.

Horários e trajeto do trem.

Os trens partem sempre às 18h45 dos pontos de origem, seguindo por diversas cidades com paradas visuais que encantam moradores e visitantes.

Quarta, dia 3: São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira

Quinta, dia 4: Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro

Sexta, dia 5: Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Itatiaia, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda

Segunda, dia 8: Volta Redonda, Pinheiral, Barra do Piraí

Terça, dia 9: Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Santana do Deserto, Simão Pereira, Matias Barbosa

Quarta, dia 10: Matias Barbosa até Juiz de Fora

Quinta, dia 11: Juiz de Fora, Ewbank da Câmara, Santos Dumont, Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, Carandaí

Sexta, dia 12: Carandaí, Cristiano Otoni, Conselheiro Lafaiete, Congonhas

