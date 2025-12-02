Referência na imprensa regional brasileira, OVALE dá largada nesta terça-feira (2) ao 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'. O evento é realizado no Teatro Colinas, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, o fórum vai debater, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.