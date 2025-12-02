Referência na imprensa regional brasileira, OVALE dá largada nesta terça-feira (2) ao 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'. O evento é realizado no Teatro Colinas, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, o fórum vai debater, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.
Outros temas abordados serão os carros voadores, automóveis autônomos, aplicativos de transporte, as funcionalidades do 'Free Flow' na Mobilidade e inteligência artificial. A iniciativa visa buscar soluções para os desafios da mobilidade urbana em um mundo cada vez mais tecnológico e que precisa mudar sua matriz energética.
Participam do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e convidados especiais. O evento tem patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.
“O fórum nasceu com o objetivo de apontar desafios e apresentar soluções à principal cidade da RMVale, em meio à crise climática, à desigualdade e ao crescimento populacional, ressaltando a importância da convergência de esforços entre o ciclo político, as empresas privadas e a sociedade civil, ainda fragmentada”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
Programação.
A abertura do evento será às 9h desta terça-feira (2), com apresentação do Ballet Ana Araújo, da coreografia “Entre Sombra e Luz”, da coreógrafa: Bruna Maciel. O Grupo de Neo Clássico do Ballet Ana Araújo foi primeiro lugar no 42º Festival de Dança de Joinville (SC) de 2025, além de indicação de melhor apresentação do festival.
Em seguida, o evento terá a participação de Fernando Salerno, diretor-presidente de OVALE.
Bicampeão mundial de Fórmula 1 e campeão da Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi participará remotamente.
O fórum contará também com a participação da senadora Mara Gabrilli, do senador Ângelo Coronel, de Roberto do Eleven, presidente da Câmara de São José dos Campos, e do prefeito da cidade, Anderson Farias.
A primeira mesa redonda vai acontecer às 10h, com o tema: “E nós, para onde vamos?”. Participarão do debate Gláucio Lamarca Rocha, secretário municipal de Mobilidade Urbana de São José dos Campos; Milena Braga Romano, presidente da Eletra; Maryangela Geimba de Lima, diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação do PIT (Parque de Inovação Tecnológica). A mediação será de Guilhermo Codazzi, editor-chefe de OVALE.
Às 11h, Flávia Consoni, professora doutora da Unicamp, ministrará a palestra sobre “Políticas públicas de transição para a mobilidade elétrica com foco em cidades”.
A segunda mesa redonda será 11h30, com o tema “Novas Frotas, Novos Desafios” e os participantes: Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária; Ângelo Leite, CEO da Serttel; Cleber Chinelato, gerente-executivo de Tecnologia da Motiva e da CCR RioSP. A mediação será de Xandu Alves, repórter especial de OVALE.
Às 12h15, Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, abordará o tema sobre “São José dos Campos, a capital do ônibus elétrico”.
Confira a programação completa:
08h30 – Welcome Coffee
09h00 – Abertura
09h05 - Apresentação Ballet Ana Araújo.
Coreografia: “Entre Sombra e Luz”.
Coreógrafa: Bruna Maciel.
Grupo de Neo Clássico do Ballet Ana Araújo.
1o. lugar no Festival de Joinville (SC) de 2025, indicação de melhor apresentação do 42o. Festival de Dança de Joinville.
09h10 – Fernando Salerno, diretor-presidente de OVALE.
09h15 – Emerson Fittipaldi, bicampeão de F1, direto de Abu Dhabi.
09h25 – Mara Gabrilli, senadora federal.
09h35 – Ângelo Coronel, senador federal.
09h45 – Roberto do Eleven, presidente da Câmara de São José dos Campos.
09h50 – Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos.
10h00 – Mesa Redonda 1
Tema: “E nós, para onde vamos?”
Participantes: Gláucio Lamarca Rocha, secretário municipal de Mobilidade Urbana de São José dos Campos; Milena Braga Romano, presidente da Eletra; Maryangela Geimba de Lima, diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação do PIT.
Mediação: Guilhermo Codazzi, editor-chefe de OVALE.
10h45 – Intervalo
11h00 – Flávia Consoni, professora doutora da Unicamp, palestra sobre “Políticas públicas de transição para a mobilidade elétrica com foco em cidades”.
11h30 – Mesa Redonda 2
Tema: “Novas Frotas, Novos Desafios”
Participantes: Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária; Ângelo Leite, CEO da Serttel; Cleber Chinelato, gerente-executivo de Tecnologia da Motiva e da CCR RioSP.
Mediação: Xandu Alves, repórter especial de OVALE.
12h15 – Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, palestra sobre “São José dos Campos, a capital do ônibus elétrico”.
12h45 – Encerramento