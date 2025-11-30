Uma tentativa de homicídio no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, na região sul de São José dos Campos, deixou um homem de 38 anos em estado gravíssimo na noite desse sábado (29).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, o caso foi comunicado à Polícia Civil por volta das 21h57, após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), e ocorreu na rua Gentil Raimundo, bairro Cidade Jardim, zona sul da cidade.