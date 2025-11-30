Uma tentativa de homicídio no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, na região sul de São José dos Campos, deixou um homem de 38 anos em estado gravíssimo na noite desse sábado (29).
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, o caso foi comunicado à Polícia Civil por volta das 21h57, após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), e ocorreu na rua Gentil Raimundo, bairro Cidade Jardim, zona sul da cidade.
No local, policiais militares encontraram a vítima caída na via pública, inconsciente e com intenso sangramento na região da cabeça, além de outros sinais de violência pelo corpo. O homem não conseguiu relatar o que ocorreu devido ao estado de saúde.
Testemunhas informaram aos policiais que a tentativa de homicídio no Conjunto Dom Pedro 2º teria começado após uma discussão entre a vítima e moradores do imóvel em frente ao ponto onde ele foi encontrado.
Em seguida, o homem teria sido agredido por cerca de quatro ou cinco pessoas, com socos, chutes e golpes com objetos contundentes — possivelmente pedaços de garrafa quebrada, segundo vestígios observados na cena do crime.
A vítima foi socorrida pela unidade de resgate Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde permanece internada em estado gravíssimo.
Suspeitos.
Os suspeitos, apontados por testemunhas como moradores do endereço localizado no conjunto habitacional e de onde teria começado o desentendimento, fugiram logo após as agressões e, até a última atualização deste texto, ainda não haviam sido identificados formalmente pela polícia.
Diante da gravidade do quadro clínico, o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, e o boletim de ocorrência será encaminhado ao distrito policial da área e à Delegacia de Homicídios da Deic, responsável por casos dessa natureza em São José dos Campos.
Como o atendimento médico foi prioridade, o local do crime não pôde ser preservado integralmente, mas a Polícia Civil determinou a realização de perícia mesmo assim, em horário diurno, a fim de tentar identificar vestígios que auxiliem na investigação.
Uma das testemunhas que presenciou a agressão foi qualificada no boletim, mas não chegou a ser levada ao plantão policial na noite da ocorrência. A expectativa é que ela seja formalmente intimada para prestar depoimento nos próximos dias e ajudar a esclarecer a dinâmica da tentativa de homicídio no Conjunto habitacional Dom Pedro 2º.
Com a vítima em estado gravíssimo, a oitiva formal do homem ainda não tem data prevista. O andamento das investigações e possíveis prisões de suspeitos devem ser informados pelas autoridades nos próximos dias.