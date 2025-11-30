Foi enterrado no último sábado (29), em Carvalhos, no Sul de Minas Gerais, o corpo da servidora pública Elisete Oliveira, de 37 anos, que estava desaparecida desde o último dia 22, após sair com o companheiro, de 38 anos. A funcionária pública deixa um filho ainda criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem, que denunciou o desaparecimento e chegou a ajudar nas buscas pela mulher, é considerado pela polícia como o principal suspeito do feminicídio, após o corpo dela ter sido encontrado parcialmente carbonizado.