Foi enterrado no último sábado (29), em Carvalhos, no Sul de Minas Gerais, o corpo da servidora pública Elisete Oliveira, de 37 anos, que estava desaparecida desde o último dia 22, após sair com o companheiro, de 38 anos. A funcionária pública deixa um filho ainda criança.
O homem, que denunciou o desaparecimento e chegou a ajudar nas buscas pela mulher, é considerado pela polícia como o principal suspeito do feminicídio, após o corpo dela ter sido encontrado parcialmente carbonizado.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi localizada às margens da estrada que liga Carvalhos, cidade natal da mulher, a Bocaina de Minas, onde ela vivia com o companheiro. Os militares foram acionados até a região conhecida como Serra da Aparecida na tarde de sexta-feira (28), após uma moradora perceber um forte odor no local.
Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram a suspeita ao encontrar um corpo humano em meio à vegetação. A vítima estava parcialmente queimada e sem roupas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos iniciais no local, confirmando que se tratava de Elisete por meio de uma tatuagem.
Ao denunciar o sumiço da companheira, o suspeito relatou que, no dia 22 de novembro, eles fizeram um passeio, percorrendo mais de 50 km juntos, passando por Carvalhos e Liberdade antes de voltarem para Bocaina de Minas. Ainda no relato do homem, eles beberam no trajeto e, após chegarem em casa, ele alegou que saiu por cerca de meia hora e, ao retornar, não encontrou mais a companheira no imóvel.
Principal suspeito.
Ainda conforme a PM, a Polícia Civil já tinha iniciado uma investigação do desaparecimento da mulher e, após recolher indícios, já tinha identificado o principal suspeito do crime com o companheiro da mulher.
Um mandado de prisão preventiva contra o homem foi concedido pela Justiça, entretanto, o homem fugiu e ainda não foi localizado.
"A Polícia Militar segue comprometida em apoiar integralmente as investigações conduzidas pela Polícia Civil, contribuindo para o esclarecimento completo do caso e garantindo a segurança da população", concluiu a Polícia Militar. As buscas pelo suspeito continuam.
* Com informações do jornal O Tempo