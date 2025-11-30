30 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Polícia pede DNA para apurar morte de corpo achado em rio no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Maps
Trecho do rio Paraíba em Guaratinguetá
Trecho do rio Paraíba em Guaratinguetá

O corpo do homem encontrado boiando no rio Paraíba, em Guaratinguetá, foi avistado anteriormente no trecho de Potim do rio. O cadáver foi resgatado na manhã desse sábado (29), pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil pediu exames de DNA para determinar a causa da morte da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações dos bombeiros, o corpo foi visto descendo o rio por volta das 7h05 e passou sob a ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, em Potim. Em seguida, ele foi retirado das águas pela equipe do Corpo de Bombeiros já no município de Guaratinguetá.

Assim que a remoção terminou, a área ficou isolada e a Polícia Técnico-Científica assumiu a análise inicial do caso.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos, o que aumenta a necessidade de investigação. Além disso, o avançado estado de decomposição impossibilitou a estimativa da idade da vítima.

Foram solicitados exames de DNA ao Instituto de Criminalística e exames toxicológicos e necroscópicos ao IML (Instituto Médico Legal). Os testes devem indicar tanto a identidade do homem quanto a causa da morte.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Guaratinguetá como morte suspeita. As equipes seguem analisando o percurso do corpo no rio, já que ele foi avistado em Potim e resgatado em Guaratinguetá.

A Polícia Civil destaca que novas diligências serão feitas nos próximos dias e, assim, o caso poderá avançar conforme os laudos forem concluídos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários