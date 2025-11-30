O corpo do homem encontrado boiando no rio Paraíba, em Guaratinguetá, foi avistado anteriormente no trecho de Potim do rio. O cadáver foi resgatado na manhã desse sábado (29), pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil pediu exames de DNA para determinar a causa da morte da vítima.

Segundo informações dos bombeiros, o corpo foi visto descendo o rio por volta das 7h05 e passou sob a ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, em Potim. Em seguida, ele foi retirado das águas pela equipe do Corpo de Bombeiros já no município de Guaratinguetá.