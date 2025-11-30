O corpo do homem encontrado boiando no rio Paraíba, em Guaratinguetá, foi avistado anteriormente no trecho de Potim do rio. O cadáver foi resgatado na manhã desse sábado (29), pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil pediu exames de DNA para determinar a causa da morte da vítima.
Segundo informações dos bombeiros, o corpo foi visto descendo o rio por volta das 7h05 e passou sob a ponte Ministro Roberto Cardoso Alves, em Potim. Em seguida, ele foi retirado das águas pela equipe do Corpo de Bombeiros já no município de Guaratinguetá.
Assim que a remoção terminou, a área ficou isolada e a Polícia Técnico-Científica assumiu a análise inicial do caso.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos, o que aumenta a necessidade de investigação. Além disso, o avançado estado de decomposição impossibilitou a estimativa da idade da vítima.
Foram solicitados exames de DNA ao Instituto de Criminalística e exames toxicológicos e necroscópicos ao IML (Instituto Médico Legal). Os testes devem indicar tanto a identidade do homem quanto a causa da morte.
A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Guaratinguetá como morte suspeita. As equipes seguem analisando o percurso do corpo no rio, já que ele foi avistado em Potim e resgatado em Guaratinguetá.
A Polícia Civil destaca que novas diligências serão feitas nos próximos dias e, assim, o caso poderá avançar conforme os laudos forem concluídos.