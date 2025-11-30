A dimensão sociedade do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025 mostra São José dos Campos como destaque no Vale do Paraíba em saúde, educação e segurança, seguido por Taubaté, Jacareí, Caçapava e São Sebastião.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O indicador revela também uma distância preocupante em relação aos melhores resultados do Brasil e desigualdades importantes entre os municípios da região.
O Ranking de Competitividade dos Municípios é realizado anualmente pelo CLP (Centro de Liderança Pública). Trata-se de análise da capacidade competitiva das cidades pesquisadas.
O levantamento analisou 418 cidades do país com mais de 80 mil habitantes, representando 60,28% da população do país. Todos os municípios foram observados a partir de 65 indicadores, distribuídos em 13 temas e com três dimensões: economia, sociedade e instituições.
Na dimensão sociedade no Vale, o ranking combina indicadores de saúde, educação, segurança e saneamento. Entre os 10 municípios da região, o top 5 regional ficou assim:
1º – São José dos Campos: 20ª posição nacional
2º – Taubaté: 46ª posição
3º – Jacareí: 55ª posição
4º – Caçapava: 56ª posição
5º – São Sebastião: 60ª posição
Na metade de baixo da lista regional aparecem Pindamonhangaba, Lorena, Caraguatatuba, Ubatuba e Guaratinguetá, o que ajuda a entender porque, na média, a região ainda não alcança as primeiras posições nacionais, mesmo abrigando polos educacionais, hospitais de referência e universidades importantes.
No cenário brasileiro, os três municípios mais bem colocados na dimensão sociedade são: 1º – Votuporanga (SP), 2º – São Caetano do Sul (SP) e 3º – Jundiaí (SP).
O fato de três cidades paulistas liderarem essa dimensão mostra que é possível combinar desenvolvimento econômico com políticas consistentes de saúde, educação e segurança pública — justamente os pontos em que parte dos municípios do Vale do Paraíba ainda patina.
No eixo de qualidade da saúde, que avalia desfechos como mortalidade, hospitalizações evitáveis e eficiência do sistema, o top 5 regional é:
1º – Pindamonhangaba: 60ª posição nacional
2º – Taubaté: 67ª posição
3º – Jacareí: 86ª posição
4º – São José dos Campos: 90ª posição
5º – Lorena: 101ª posição
Já no pilar de acesso à saúde, o top 5 regional é composto por Jacareí, Caçapava, Lorena, Ubatuba e Caraguatatuba, todos entre as posições 90 e 170 do ranking nacional.
No Brasil, o top 3 de qualidade da saúde é formado por: 1º – São Caetano do Sul (SP), 2º – Ijuí (RS) e 3º – Jaraguá do Sul (SC).
Esses números mostram que, embora haja bons exemplos na região, como o desempenho de Pindamonhangaba e Taubaté na saúde, ainda existe um longo caminho até os padrões de excelência dos líderes nacionais.
Na educação, dois pilares se destacam dentro da dimensão sociedade no Vale do Paraíba: acesso à educação e qualidade da educação.
No pilar acesso à educação, os cinco melhores da região são:
1º – São Sebastião: 17ª posição nacional
2º – Taubaté: 25ª posição
3º – Ubatuba: 40ª posição
4º – Caraguatatuba: 49ª posição
5º – Guaratinguetá: 68ª posição
Já em qualidade da educação, o top 5 regional é:
1º – São José dos Campos: 15ª posição nacional
2º – Guaratinguetá: 40ª posição
3º – Pindamonhangaba: 62ª posição
4º – Taubaté: 110ª posição
5º – Caraguatatuba: 121ª posição
No Brasil, os três melhores em qualidade da educação são: 1º – Sobral (CE), 2º – Paranavaí (PR) e 3º – Pato Branco (PR).
Na prática, o desempenho de cidades como São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá confirma o potencial educacional da região, que já vem sendo tema de reportagens sobre expansão de ensino técnico e desafios de financiamento, como a necessidade de Taubaté quitar R$ 50 milhões em educação para não perder recursos.
Na área de segurança, o top 5 regional é:
1º – Jacareí: 23ª posição nacional
2º – São José dos Campos: 41ª posição
3º – Caçapava: 75ª posição
4º – São Sebastião: 130ª posição
5º – Ubatuba: 198ª posição
Em saneamento, por sua vez, o top 5 regional reúne:
1º – São José dos Campos: 33ª posição nacional
2º – Taubaté: 43ª posição
3º – Pindamonhangaba: 51ª posição
4º – Lorena: 56ª posição
5º – Caçapava: 74ª posição
Os líderes nacionais em saneamento são Leme, Catanduva e Presidente Prudente, todos em São Paulo, mostrando que, mais uma vez, o Estado concentra bons exemplos, mas nem sempre com participação direta do Vale do Paraíba no topo.