A dimensão sociedade do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025 mostra São José dos Campos como destaque no Vale do Paraíba em saúde, educação e segurança, seguido por Taubaté, Jacareí, Caçapava e São Sebastião.

O indicador revela também uma distância preocupante em relação aos melhores resultados do Brasil e desigualdades importantes entre os municípios da região.