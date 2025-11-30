30 de novembro de 2025
FOGO EM RESIDÊNCIA

REGIÃO: Casa ocupada por moradores de rua é atingida por incêndio

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Bombeiros atuaram para extinguir o incêndio na residência
Bombeiros atuaram para extinguir o incêndio na residência

Uma residência abandonada foi atingida por um incêndio em Caraguatatuba, na noite de sábado (29), por volta de 19h10. Segundo populares, o local é ocupado por pessoas em situação de rua.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel fica na avenida Antônio Francisco Paschoal Peliciari, no bairro Canta Galo.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que se tratava de uma casa abandonada. Segundo informações de populares, moradores de rua ocuparam o imóvel antes do início das chamas.

A equipe realizou o combate ao incêndio, controlando a situação rapidamente e deixando o local em total segurança. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

