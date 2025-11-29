Uma mulher de 33 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na avenida Governador Valadares, no Centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de sexta-feira (28). Ela havia acabado de deixar o filho na escola quando foi surpreendida pelo veículo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A caminhonete a atinge segundos depois de ela subir na motocicleta. O veículo passa por cima da vítima, de ré, e a arrasta até uma placa de sinalização.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a motorista da caminhonete, de 42 anos, também havia acabado de deixar o filho no colégio. Aos militares, ela relatou ter colocado o câmbio na posição “P” e que, ao tentar retirar o veículo, o pedal do freio “ficou mole”, fazendo com que perdesse o controle da direção.
Moradores da região prestaram os primeiros socorros tanto à motociclista quanto à motorista, que ficou emocionalmente abalada após o ocorrido.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encontraram a vítima já sem sinais vitais e confirmaram o óbito. A motorista da caminhonete foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil após o acidente.
A perícia esteve no local, realizou os procedimentos de praxe e os veículos foram removidos para um pátio credenciado.
* Com informações do jornal O Tempo