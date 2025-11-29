29 de novembro de 2025
BRASIL

Mulher morre atropelada por picape após deixar filho na escola

Por Da redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caminhonete atinge a vítima segundos depois de ela subir na motocicleta
Caminhonete atinge a vítima segundos depois de ela subir na motocicleta

Uma mulher de 33 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na avenida Governador Valadares, no Centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de sexta-feira (28). Ela havia acabado de deixar o filho na escola quando foi surpreendida pelo veículo.

A caminhonete a atinge segundos depois de ela subir na motocicleta. O veículo passa por cima da vítima, de ré, e a arrasta até uma placa de sinalização.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a motorista da caminhonete, de 42 anos, também havia acabado de deixar o filho no colégio. Aos militares, ela relatou ter colocado o câmbio na posição “P” e que, ao tentar retirar o veículo, o pedal do freio “ficou mole”, fazendo com que perdesse o controle da direção.

Moradores da região prestaram os primeiros socorros tanto à motociclista quanto à motorista, que ficou emocionalmente abalada após o ocorrido.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encontraram a vítima já sem sinais vitais e confirmaram o óbito. A motorista da caminhonete foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil após o acidente.

A perícia esteve no local, realizou os procedimentos de praxe e os veículos foram removidos para um pátio credenciado.

* Com informações do jornal O Tempo

