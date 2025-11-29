Uma mulher de 33 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na avenida Governador Valadares, no Centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de sexta-feira (28). Ela havia acabado de deixar o filho na escola quando foi surpreendida pelo veículo.

A caminhonete a atinge segundos depois de ela subir na motocicleta. O veículo passa por cima da vítima, de ré, e a arrasta até uma placa de sinalização.