A Polícia Militar procura por um homem suspeito de assassinar a ex-companheira a golpes de machadinha na madrugada deste sábado (29/11), no povoado de Macucu, zona rural de São Domingos do Prata, na região Central de Minas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PM, as informações apuradas até o momento indicam que a vítima e o suspeito discutiram durante a madrugada, quando o homem passou a agredir a ex-companheira.