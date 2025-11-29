A Polícia Militar procura por um homem suspeito de assassinar a ex-companheira a golpes de machadinha na madrugada deste sábado (29/11), no povoado de Macucu, zona rural de São Domingos do Prata, na região Central de Minas.
De acordo com a PM, as informações apuradas até o momento indicam que a vítima e o suspeito discutiram durante a madrugada, quando o homem passou a agredir a ex-companheira.
Ele teria usado uma machadinha para feri-la. A mulher foi socorrida por bombeiros voluntários, mas não resistiu aos ferimentos.
O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi encontrado. “Diligências estão sendo realizadas para localizar e prender o autor”, informou a Polícia Militar.
A ocorrência, tratada como suspeita de feminicídio, será encaminhada para investigação pela Polícia Civil.
* Com informações do jornal O Tempo