29 de novembro de 2025
BRASIL

Homem é suspeito de matar ex-companheira a golpes de machadinha

Por Da redação | São Domingos do Prata (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Pixabay
Imagem ilustativa
Imagem ilustativa

A Polícia Militar procura por um homem suspeito de assassinar a ex-companheira a golpes de machadinha na madrugada deste sábado (29/11), no povoado de Macucu, zona rural de São Domingos do Prata, na região Central de Minas.

De acordo com a PM, as informações apuradas até o momento indicam que a vítima e o suspeito discutiram durante a madrugada, quando o homem passou a agredir a ex-companheira.

Ele teria usado uma machadinha para feri-la. A mulher foi socorrida por bombeiros voluntários, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu após o crime e, até o momento, não foi encontrado. “Diligências estão sendo realizadas para localizar e prender o autor”, informou a Polícia Militar.

A ocorrência, tratada como suspeita de feminicídio, será encaminhada para investigação pela Polícia Civil.

* Com informações do jornal O Tempo

