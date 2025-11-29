Vias de São José dos Campos serão interditadas para a realização da Corrida de Rua Oscar Fila neste domingo (30). A Prefeitura divulgou os trechos e horários afetados. As interdições acontecerão das 4h às 12h.
Av. Cidade Jardim, da Av. Sebastião Henrique da Cunha Pontes até a Rua Porto Novo — interdição em ambos os sentidos.
Av. Jorge Zarur, da Av. Rodrigo Reis Tuy até a Av. Gov. Mario Covas, no sentido litoral
Av. Gov. Mario Covas, da Av. Jorge Zarur até a Rua José Guilherme de Almeida, no sentido litoral;
Anel Viário, (Av. Florestan Fernandes e Av. Sen. Teotônio Vilela), sentido norte, do Viaduto Kanebo até o Viaduto Eng. Francisco José Longo.
Av. Jorge Zarur – sentido Urbanova, desde o Viaduto Nadim Rahal até o Arco da Inovação — interdição da pista expressa, com desvio do trânsito para a pista local.
Arco da Inovação – sentido Jd. Aquarius
Horário das interdições
4h – Início da interdição na Av. Cidade Jardim para montagem da estrutura de largada/chegada.
5h30 – Início da interdição total do percurso.
Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão todo o evento para orientar motoristas e garantir a segurança dos participantes. A Prefeitura recomenda atenção redobrada e, sempre que possível, o uso de rotas alternativas.