OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFEGO URBANO

Corrida de Rua Oscar Fila interdita vias em São José; SAIBA MAIS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC
Corrida de rua Oscar Fila acontece neste domingo; Anel Viário será um dos pontos de interdição
Vias de São José dos Campos serão interditadas para a realização da Corrida de Rua Oscar Fila neste domingo (30). A Prefeitura divulgou os trechos e horários afetados. As interdições acontecerão das 4h às 12h.

Av. Cidade Jardim, da Av. Sebastião Henrique da Cunha Pontes até a Rua Porto Novo — interdição em ambos os sentidos.

Av. Jorge Zarur, da Av. Rodrigo Reis Tuy até a Av. Gov. Mario Covas, no sentido litoral

Av. Gov. Mario Covas, da Av. Jorge Zarur até a Rua José Guilherme de Almeida, no sentido litoral;

Anel Viário, (Av. Florestan Fernandes e Av. Sen. Teotônio Vilela), sentido norte, do Viaduto Kanebo até o Viaduto Eng. Francisco José Longo.

Av. Jorge Zarur – sentido Urbanova, desde o Viaduto Nadim Rahal até o Arco da Inovação — interdição da pista expressa, com desvio do trânsito para a pista local.

Arco da Inovação – sentido Jd. Aquarius

Horário das interdições

4h – Início da interdição na Av. Cidade Jardim para montagem da estrutura de largada/chegada.

5h30 – Início da interdição total do percurso.

Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão todo o evento para orientar motoristas e garantir a segurança dos participantes. A Prefeitura recomenda atenção redobrada e, sempre que possível, o uso de rotas alternativas.

