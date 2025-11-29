Vias de São José dos Campos serão interditadas para a realização da Corrida de Rua Oscar Fila neste domingo (30). A Prefeitura divulgou os trechos e horários afetados. As interdições acontecerão das 4h às 12h.

Av. Cidade Jardim, da Av. Sebastião Henrique da Cunha Pontes até a Rua Porto Novo — interdição em ambos os sentidos.