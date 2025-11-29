Uma mulher de 29 anos e sua filha, de apenas 13 anos, foram mortas a tiros na madrugada deste sábado (29) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O crime ocorreu por volta de 1h30, na rua Jeremias, na Vila Dalabona, bairro Chapada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da Polícia Militar, moradores ouviram uma sequência de disparos e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram mãe e filha caídas na garagem da residência, já feridas por tiros.
Os vizinhos acionaram as autoridades, mas ninguém soube apontar quem seria o autor dos disparos ou a motivação do crime.
De acordo com o portal aRede, equipes do Samu foram chamadas para prestar socorro, porém as vítimas não resistiram aos ferimentos e tiveram o óbito constatado ainda no local.
As vítimas foram identificadas como Elisangela Gonçalves de Oliveira, de 29 anos, e Natalha Gonçalves Ribeiro, de 13 anos, conforme confirmado pela equipe de papiloscopistas da Polícia Civil de Ponta Grossa.
A Polícia Científica, o IML (Instituto Médico Legal) e a Delegacia de Homicídios estiveram na casa para realização da perícia e coleta de evidências. Após os levantamentos iniciais, os corpos foram encaminhados ao IML para os procedimentos legais.
* Com informações do portal RIC