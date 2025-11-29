Uma mulher de 29 anos e sua filha, de apenas 13 anos, foram mortas a tiros na madrugada deste sábado (29) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O crime ocorreu por volta de 1h30, na rua Jeremias, na Vila Dalabona, bairro Chapada.

Segundo informações da Polícia Militar, moradores ouviram uma sequência de disparos e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram mãe e filha caídas na garagem da residência, já feridas por tiros.