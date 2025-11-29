Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (28), na Estrada Teófilo Teodoro Resende, no bairro Vila Santa Rita, em Jacareí. A ocorrência foi registrada por volta das 20h10 e está sendo investigada como morte decorrente de intervenção policial.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, policiais foram acionados após denúncia de indivíduos armados em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Ao chegar ao local, as equipes encontraram quatro suspeitos armados, que fugiram ao perceber a presença policial.

Durante a perseguição, dois dos suspeitos passaram a atirar contra os policiais, dando início ao confronto. Os agentes reagiram para cessar a agressão. Os dois homens atingidos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os outros dois conseguiram fugir e não foram localizados até a última atualização do caso.