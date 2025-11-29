Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite de sexta-feira (28), na Estrada Teófilo Teodoro Resende, no bairro Vila Santa Rita, em Jacareí. A ocorrência foi registrada por volta das 20h10 e está sendo investigada como morte decorrente de intervenção policial.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, policiais foram acionados após denúncia de indivíduos armados em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Ao chegar ao local, as equipes encontraram quatro suspeitos armados, que fugiram ao perceber a presença policial.
Durante a perseguição, dois dos suspeitos passaram a atirar contra os policiais, dando início ao confronto. Os agentes reagiram para cessar a agressão. Os dois homens atingidos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Os outros dois conseguiram fugir e não foram localizados até a última atualização do caso.
No trajeto da fuga, os policiais localizaram uma sacola contendo uma grande quantidade de entorpecentes e uma arma de uso restrito. No total, foram apreendidas 2.600 porções de cocaína, além de uma metralhadora calibre 9mm, uma pistola 9mm e um revólver calibre 38. Todas as armas estavam em condições de uso e municiadas.
A Polícia Civil informou que os policiais envolvidos foram ouvidos individualmente e que todos os depoimentos foram registrados por áudio e vídeo. O delegado responsável esteve no local e determinou a realização de perícia técnica completa, incluindo coleta de vestígios, registros fotográficos e exames balísticos nas armas apreendidas.
Segundo a autoridade policial, os laudos preliminares apontam compatibilidade entre a cena do confronto e as versões apresentadas pelos policiais, indicando reação armada concreta por parte dos suspeitos. Por esse motivo, o caso foi classificado como homicídio decorrente de intervenção policial, com reconhecimento preliminar da legítima defesa por parte dos agentes.
A investigação também apura o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas e a possível participação em organização criminosa armada. O inquérito segue em andamento para identificação dos demais envolvidos e esclarecimento completo dos fatos.