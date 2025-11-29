Os centros comerciais do Vale do Paraíba irão adotar horário especial de funcionamento a partir do dia 1º de dezembro, com o objetivo de atender ao aumento na procura por produtos típico do período que antecede o Natal e o Réveillon. A ampliação ocorre poucos dias após a Black Friday, tradicional data de liquidações no varejo nacional.

Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), o comércio de Taubaté e cidades da região funcionará, de 1º a 23 de dezembro, no horário das 7h às 23h. O mesmo horário será adotado também entre os dias 26 e 30 de dezembro.

Já nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, as lojas abrirão às 7h, mas encerrarão o atendimento mais cedo, às 18h.