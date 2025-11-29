Os centros comerciais do Vale do Paraíba irão adotar horário especial de funcionamento a partir do dia 1º de dezembro, com o objetivo de atender ao aumento na procura por produtos típico do período que antecede o Natal e o Réveillon. A ampliação ocorre poucos dias após a Black Friday, tradicional data de liquidações no varejo nacional.
Segundo o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), o comércio de Taubaté e cidades da região funcionará, de 1º a 23 de dezembro, no horário das 7h às 23h. O mesmo horário será adotado também entre os dias 26 e 30 de dezembro.
Já nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, as lojas abrirão às 7h, mas encerrarão o atendimento mais cedo, às 18h.
No Litoral Norte paulista, os horários serão diferentes. De acordo com o sindicato, entre os dias 1º e 23 de dezembro o comércio funcionará das 8h às 22h. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, em 24 e 31 de dezembro, o expediente será das 8h às 18h.
Ainda conforme o Sincovat, o funcionamento do comércio é proibido nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, com exceção de cidades com forte apelo turístico, como Campos do Jordão e municípios do litoral, onde a jornada de trabalho pode ser limitada a até seis horas. As regras seguem o que está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre trabalhadores e empregadores.