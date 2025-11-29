A dimensão economia no Vale do Paraíba no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025 revela uma surpresa: Guaratinguetá aparece à frente de São José dos Campos, São Sebastião e Caraguatatuba no eixo econômico, mostrando força em capital humano e inserção produtiva, enquanto cidades tradicionalmente industriais ainda têm espaço para melhorar em ambiente de negócios, inovação e infraestrutura. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No recorte da dimensão economia no Vale do Paraíba, que considera inserção econômica, inovação e dinamismo, capital humano e telecomunicações, o top 5 regional é formado por: