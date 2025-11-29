A dimensão economia no Vale do Paraíba no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025 revela uma surpresa: Guaratinguetá aparece à frente de São José dos Campos, São Sebastião e Caraguatatuba no eixo econômico, mostrando força em capital humano e inserção produtiva, enquanto cidades tradicionalmente industriais ainda têm espaço para melhorar em ambiente de negócios, inovação e infraestrutura. Os dados são do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025.
No recorte da dimensão economia no Vale do Paraíba, que considera inserção econômica, inovação e dinamismo, capital humano e telecomunicações, o top 5 regional é formado por:
1º – Guaratinguetá: 44ª posição nacional na dimensão economia
2º – São José dos Campos: 52ª posição
3º – São Sebastião: 59ª posição
4º – Pindamonhangaba: 110ª posição
5º – Caraguatatuba: 123ª posição
Na parte de baixo da lista aparecem Taubaté, Jacareí, Ubatuba, Lorena e Caçapava, o que mostra que o dinamismo econômico da região não é uniforme, mesmo em um território com forte presença industrial, turística e de serviços de alto valor agregado.
No ranking nacional, a dimensão economia é liderada por:
1º – Florianópolis (SC)
2º – Porto Alegre (RS)
3º – Vitória (ES)
Essas cidades se destacam por combinar inovação, qualidade de mão de obra, ambiente favorável a negócios e conectividade. Para o Vale do Paraíba, o recado é que não basta ter indústrias e grandes empresas: é preciso articular universidades, startups, infraestrutura digital e políticas ativas de qualificação.
No pilar de inovação e dinamismo econômico, a região confirma a força de São José dos Campos como polo tecnológico:
1º – São José dos Campos: 24ª posição nacional
2º – Pindamonhangaba: 77ª posição
3º – São Sebastião: 102ª posição
4º – Jacareí: 114ª posição
5º – Taubaté: 119ª posição
Os três melhores municípios do Brasil nesse pilar são:
1º – Florianópolis (SC)
2º – São Paulo (SP)
3º – Barueri (SP)
Na prática, o desempenho de São José dos Campos reflete a presença de empresas como Embraer e Inpe, já destacadas em reportagens sobre a economia local, mas o ranking também mostra que há novas fronteiras de inovação surgindo em cidades médias, como Pindamonhangaba, que ganhou protagonismo com a transformação da Gerdau.
No pilar de capital humano, o top 5 regional é:
1º – Guaratinguetá: 11ª posição nacional
2º – Lorena: 63ª posição
3º – Pindamonhangaba: 84ª posição
4º – São José dos Campos: 94ª posição
5º – Taubaté: 106ª posição
Os líderes nacionais em capital humano são:
1º – Vitória (ES)
2º – Porto Alegre (RS)
3º – Florianópolis (SC)
A boa posição de Guaratinguetá ajuda a explicar investimentos em políticas sociais e na atração de serviços públicos, como a busca por unidades como o Bom Prato e cursos de qualificação.
Um dos dados mais expressivos da dimensão economia no Vale do Paraíba está no pilar telecomunicações. No recorte regional, o top 5 é impressionante:
1º – Ubatuba: 1ª posição nacional
2º – São Sebastião: 2ª posição nacional
3º – Caraguatatuba: 9ª posição nacional
4º – Guaratinguetá: 134ª posição
5º – Lorena: 240ª posição
No ranking do Brasil, o top 3 desse pilar é:
1º – Ubatuba (SP)
2º – São Sebastião (SP)
3º – Eusébio (CE)
Ou seja: dois municípios do Litoral Norte lideram o país em conectividade. Isso ajuda a explicar a capacidade da região em atrair turismo, eventos, trabalho remoto e empresas de serviços, ao mesmo tempo em que discute temas como a regulação de plataformas como Airbnb e a implantação ou revisão de taxas ambientais.