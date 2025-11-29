Um balão de grande porte caiu em Campos do Jordão na manhã deste sábado (29), provocando um princípio de incêndio numa área de vegetação.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, as chamas foram controladas e extintas pela equipe do órgão municipal.