29 de novembro de 2025
Balão de grande porte cai em Campos do Jordão e causa incêndio

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/Defesa Civil
Balão caiu em Campos do Jordão
Um balão de grande porte caiu em Campos do Jordão na manhã deste sábado (29), provocando um princípio de incêndio numa área de vegetação.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, as chamas foram controladas e extintas pela equipe do órgão municipal.

Até o momento, não foram identificados ou localizados os responsáveis pela soltura do balão. Também não houve feridos.

Equipes da Defesa Civil permanecem no local realizando avaliação dos danos.

