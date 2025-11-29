Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar por furto a uma farmácia na região norte de São José dos Campos, na noite de sexta-feira (28). Eles estavam acompanhados de três crianças.
O suspeito conseguiu fugir da polícia, mas foi contido por populares. O homem apresentava lesões e foi conduzido à UPA Alto da Ponte, onde foram constatadas fraturas, sendo posteriormente transferido ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, permanecendo sob escolta policial.
A prisão aconteceu por volta das 20h30, quando policiais militares do 1º BPM/I, em patrulhamento pela avenida Princesa Isabel, foram acionados por um motoboy que relatou que um casal estaria cometendo furto em uma farmácia na mesma via, fornecendo as características dos autores.
No retorno ao endereço indicado, a equipe abordou um homem, uma mulher e três crianças, encontrando com eles uma sacola contendo diversos produtos. Indagados, afirmaram ter comprado os itens, porém não apresentaram nota fiscal.
Durante a identificação, o suspeito masculino fugiu, sendo acompanhado pela equipe, mas conseguiu se evadir. Imediatamente foi solicitado apoio via rede de rádio, e uma equipe de motos da PM localizou o fugitivo próximo a uma padaria, já contido por populares.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade de plantão elaborou boletim de ocorrência por furto. A mulher permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o homem segue internado sob custódia policial.