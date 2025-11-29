Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar por furto a uma farmácia na região norte de São José dos Campos, na noite de sexta-feira (28). Eles estavam acompanhados de três crianças.

O suspeito conseguiu fugir da polícia, mas foi contido por populares. O homem apresentava lesões e foi conduzido à UPA Alto da Ponte, onde foram constatadas fraturas, sendo posteriormente transferido ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, permanecendo sob escolta policial.