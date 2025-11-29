A Prefeitura de São José dos Campos iniciará, nesta segunda-feira (1º), a Operação Verão 2025-2026. O objetivo é a prevenção e redução de danos materiais no período de maior incidência de chuvas. As ações prosseguirão até 31 de março, podendo ser prorrogadas em caso de necessidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na última semana, houve um encontro de trabalho no Cefe (Centro de Formação do Educador) com representantes dos órgãos que integram o Plancon (Plano de Contingência Municipal) para definir e alinhar estratégias de atuação para o enfrentamento de desastres naturais, como inundações e deslizamentos.
“As reuniões para definição de estratégias e a Operação Verão reforçam a importância do trabalho coordenado pela Prefeitura, com a participação de parceiros como o Corpo de Bombeiros, para minimizar riscos e garantir a segurança da população, com ampliação das ações preventivas e foco nas respostas rápidas e eficientes”, disse a Prefeitura.
Monitoramento.
A Operação Verão é desenvolvida todos os anos em conjunto com órgãos estaduais e concessionárias de serviços. Para evitar e minimizar eventuais prejuízos, a Defesa Civil monitora todas as regiões da cidade ao longo de todo o ano.
O trabalho envolve a observação dos índices pluviométricos, vistorias de campo, orientações e atendimentos emergenciais. O objetivo é realizar ações preventivas e manter um sistema de alerta para atendimento de emergências.
As ações consistem no acompanhamento remoto das condições meteorológicas e na apuração das ocorrências que chegam à Central 190, por meio das informações fornecidas pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que tem sede em São José.
Os agentes também contam com as previsões de tempo da Defesa Civil Estadual, que abrangem o período de 72 horas. Com as informações disponíveis, o órgão pode decidir enviar equipes para vistoriar áreas de risco no local.
Conscientização.
Durante a Operação Verão também serão realizadas ações educativas, com os agentes da Defesa Civil distribuindo cartilhas do Zé Garoa com dicas de prevenção de enchentes, alagamentos, deslizamentos e outros riscos trazidos por chuvas intensas e ventos fortes.
O guia prático será entregue aos munícipes em feiras e locais de grande concentração de pessoas e é recheado de orientações para proteger as famílias e evitar problemas durante o período chuvoso, com linguagem simples e ilustrações fáceis de entender.
O objetivo é ampliar a conscientização e envolver os munícipes no trabalho desenvolvido pela Prefeitura.
O serviço de comunicação de eventos climáticos via SMS também tem sido uma ferramenta importante no trabalho da Defesa Civil e seus parceiros para ampliar a segurança da população e salvar vidas.
Qualquer morador pode participar. Basta enviar um SMS para o número 40199, da Defesa Civil Estadual, e fornecer um ou mais números de CEP (Código de Endereçamento Postal). A partir deste cadastro, o munícipe passa a receber no celular todos os boletins do tempo com impacto na região em que tem interesse.
Em São José, os telefones de emergência para a comunicação de incêndios são o 193 (Corpo de Bombeiros) e 190 (Polícia Militar - Centro de Operações Integradas). Os munícipes também podem acionar a Central 156 (telefone, aplicativo e site).