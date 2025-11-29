A Prefeitura de São José dos Campos iniciará, nesta segunda-feira (1º), a Operação Verão 2025-2026. O objetivo é a prevenção e redução de danos materiais no período de maior incidência de chuvas. As ações prosseguirão até 31 de março, podendo ser prorrogadas em caso de necessidade.

Na última semana, houve um encontro de trabalho no Cefe (Centro de Formação do Educador) com representantes dos órgãos que integram o Plancon (Plano de Contingência Municipal) para definir e alinhar estratégias de atuação para o enfrentamento de desastres naturais, como inundações e deslizamentos.