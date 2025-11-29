O Taubaté Expo Rodeo tem programação de shows com artistas do universo sertanejo neste final de semana, com destaque para Luan Santana e Ana Castela. Na sexta (28), o evento reuniu público de 25 mil pessoas para a apresentação da dupla Henrique e Juliano.

A programação continua neste sábado (29), com os shows de Fernando e Fabiano e Luan Santana. No domingo (30), o encerramento fica por conta de Gustavo e Matteo e da estrela Ana Castela.