29 de novembro de 2025
Taubaté Expo Rodeo traz shows de Luan Santana e Ana Castela

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ana Castela se consolidou como um dos principais nomes da música nacional
Ana Castela se consolidou como um dos principais nomes da música nacional

O Taubaté Expo Rodeo tem programação de shows com artistas do universo sertanejo neste final de semana, com destaque para Luan Santana e Ana Castela. Na sexta (28), o evento reuniu público de 25 mil pessoas para a apresentação da dupla Henrique e Juliano.

A programação continua neste sábado (29), com os shows de Fernando e Fabiano e Luan Santana. No domingo (30), o encerramento fica por conta de Gustavo e Matteo e da estrela Ana Castela.

Os últimos ingressos estão disponíveis no site oficial do evento, que começou no dia 21 de novembro e acontece na avenida Arcênio Riemma, no bairro Una, em Taubaté.

