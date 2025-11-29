O Atlético Clube Guaratinguetá informou nessa sexta-feira (28) o falecimento de Maria Regina Gonçalves da Fonseca, mãe do sócio-proprietário do Atlético Guaratinguetá SAF, Fábio Freitas, e da psicóloga Regina Freitas. A causa da morte não foi divulgada.

“A família do Atlético Guaratinguetá SAF expressa seus mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares e amigos da Sra. Maria Regina, desejando que encontrem força e conforto neste momento de dor”, diz a nota do clube.