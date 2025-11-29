O Atlético Clube Guaratinguetá informou nessa sexta-feira (28) o falecimento de Maria Regina Gonçalves da Fonseca, mãe do sócio-proprietário do Atlético Guaratinguetá SAF, Fábio Freitas, e da psicóloga Regina Freitas. A causa da morte não foi divulgada.
“A família do Atlético Guaratinguetá SAF expressa seus mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares e amigos da Sra. Maria Regina, desejando que encontrem força e conforto neste momento de dor”, diz a nota do clube.
“Que a memória de Maria Regina seja uma inspiração e um legado de amor e carinho para todos que a conheceram. Que Deus possa confortar o coração de todos e trazer a força necessária para enfrentar essa perda”, completa o Atlético.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a partida de Maria Regina e enviaram condolências aos familiares.
“Meus sentimentos meus amigos Fábio e Zina”, disse Tito Dias, ex-árbitro de futebol e atual subsecretário de Esportes de Guaratinguetá.
“Uma perda irreparável”, afirmou João Carlos Cacalo, preparador de goleiros do Atlético Clube Guaratinguetá.
“Em nome do Bar do Torcedor, sobretudo em nome dos meus pais, deixo aqui nossos sentimentos e o desejo que Deus sustente e conforte os familiares e amigos”, disse Douglas.