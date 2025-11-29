O Sesc São José dos Campos realiza neste sábado (29), das 14h às 17h, o encontro “Território e Clima: Conversas a partir da COP 30”, evento gratuito que busca aproximar a população dos compromissos ambientais discutidos internacionalmente e mostrar como esses acordos se refletem no cotidiano das comunidades.

A programação foi pensada para tornar os temas da COP 30 mais acessíveis, estimulando diálogo, participação cidadã e compreensão coletiva sobre os desafios ambientais da região. A atividade será no auditório do Sesc, com entrada gratuita e distribuição de senhas no local.