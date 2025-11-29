O Sesc São José dos Campos realiza neste sábado (29), das 14h às 17h, o encontro “Território e Clima: Conversas a partir da COP 30”, evento gratuito que busca aproximar a população dos compromissos ambientais discutidos internacionalmente e mostrar como esses acordos se refletem no cotidiano das comunidades.
A programação foi pensada para tornar os temas da COP 30 mais acessíveis, estimulando diálogo, participação cidadã e compreensão coletiva sobre os desafios ambientais da região. A atividade será no auditório do Sesc, com entrada gratuita e distribuição de senhas no local.
A primeira etapa do encontro apresenta iniciativas que, na prática, já colocam em ação princípios ligados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), à agroecologia e ao fortalecimento comunitário.
Entre os convidados está a Obra Social Célio Lemos, que transformou uma horta de 70 m² em um espaço agroecológico de 3.700 m², adotando práticas como compostagem, tetos verdes, captação de água da chuva, placas fotovoltaicas, criação de abelhas nativas sem ferrão e cultivo de PANCs. O projeto também oferece oficinas para a comunidade sobre hortas, uso de microrganismos eficientes, produção de adubos e aproveitamento integral dos alimentos.
O Ecomuseu CSJ apresenta seu trabalho em hortas urbanas e composteiras comunitárias, mantidas em parceria com moradores das zonas leste e sudeste de São José dos Campos. Hoje, quatro espaços estão ativos — nos bairros Vista Verde, Pinheirinho e Campos de São José — além de ações educativas em escolas.
O Cultura no Morro, de Jacareí leva ao evento o programa Brota & Nutre, que integra hortas, nutrição e cozinha comunitária como ferramentas de autonomia alimentar, melhoria da saúde e criação de renda, combinando saberes populares e conhecimento técnico. A mediação do painel será da agrônoma e educadora socioambiental Siglea Freitas Chaves.
A segunda parte da programação é dedicada a explicar, de maneira clara e direta, os principais acordos firmados na COP 30 e como eles se relacionam com os territórios brasileiros.
A arquiteta e urbanista Nina Orlow, coordenadora do Movimento Nacional ODS em São Paulo, trará uma leitura sobre planejamento urbano sustentável e a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país.
A pesquisadora Maíra Silva, quilombola de Ivaporunduva, abordará temas como racismo ambiental, impactos climáticos e a relação entre ciência, comunidades tradicionais e políticas públicas. Suas contribuições têm se destacado pela capacidade de aproximar debates técnicos do cotidiano das pessoas. A mediação também será de Siglea Chaves.
O Grupo Tamaquaré do Vale apresenta a Roda do Carimbó, uma dança tradicional amazônica que acontece em círculo, com músicos e dançarinos interagindo de forma espontânea. Ela reúne elementos indígenas, africanos e portugueses, o que a torna uma das expressões culturais mais marcantes da Amazônia.
SERVIÇO
Evento: Território e Clima: Conversas a partir da COP 30
Local: Sesc São José dos Campos – Auditório
Endereço: Av. Adhemar de Barros, 999 – Jardim São Dimas
Data: 29 de novembro de 2025 – sábado
Horário: Das 14h às 17h
Entrada: Gratuita, com distribuição de senhas no local
Organização: SIGLEAS – Soluções Integradas para Gestão e Letramento em Educação Ambiental e Sustentabilidade