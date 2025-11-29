29 de novembro de 2025
CORPO NO RIO

URGENTE: Corpo é encontrado no rio Paraíba, em trecho do Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Corpo foi encontrado no rio Paraíba, em Guaratinguetá
Corpo foi encontrado no rio Paraíba, em Guaratinguetá

Um corpo foi encontrado em trecho do rio Paraíba na manhã deste sábado (29), em Guaratinguetá. Equipes de resgate foram ao local para realizar os procedimentos para a retirada do corpo do rio.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil da cidade atendem a ocorrência nesta manhã. Segundo a Defesa Civil de Guaratinguetá, que ajudou a preservar o local, o corpo aparentemente se trata de um homem.

Informações extraoficiais apontam que a vítima poderia estar já há cerca de três dias no rio, com o corpo em estado de decomposição, vindo da região de Pindamonhangaba. As informações serão investigadas.

As equipes de resgate foram ao local para os procedimentos de retirada do corpo das águas do Paraíba. O cadáver será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para tentativa de identificação e determinar a causa da morte.

* Matéria em atualização

