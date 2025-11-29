Um corpo foi encontrado em trecho do rio Paraíba na manhã deste sábado (29), em Guaratinguetá. Equipes de resgate foram ao local para realizar os procedimentos para a retirada do corpo do rio.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil da cidade atendem a ocorrência nesta manhã. Segundo a Defesa Civil de Guaratinguetá, que ajudou a preservar o local, o corpo aparentemente se trata de um homem.