Um homem de 67 anos, que trabalhava como Papai Noel em um shopping de Santa Catarina, foi preso na tarde da última quinta-feira (27) por suspeita de estupro de vulnerável contra menores. A detenção ocorreu dentro do próprio estabelecimento, após a Justiça decretar a prisão preventiva baseada na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi autorizada depois que as apurações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foram concluídas e remetidas ao Ministério Público, que ofereceu denúncia. Com isso, o Judiciário determinou a custódia do investigado.