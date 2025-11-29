29 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Papai Noel é preso dentro de shopping por estupro de vulnerável

Por Da redação | Santa Catarina
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi encontrado durante o expediente, ainda caracterizado como Papai Noel
Homem foi encontrado durante o expediente, ainda caracterizado como Papai Noel

Um homem de 67 anos, que trabalhava como Papai Noel em um shopping de Santa Catarina, foi preso na tarde da última quinta-feira (27) por suspeita de estupro de vulnerável contra menores. A detenção ocorreu dentro do próprio estabelecimento, após a Justiça decretar a prisão preventiva baseada na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi autorizada depois que as apurações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foram concluídas e remetidas ao Ministério Público, que ofereceu denúncia. Com isso, o Judiciário determinou a custódia do investigado.

O homem foi encontrado durante o expediente, ainda caracterizado como Papai Noel, e conduzido por policiais até o Sistema Prisional de Santa Catarina, onde permanece “à disposição da Justiça”, segundo nota da Polícia Civil.

O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas e por determinação legal, já que o crime envolve menores de idade.

* Com informações do site Meio News

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários