Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 75 anos, com uma barra de ferro no Jardim do Marquês, em Jacareí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, por meio cruel.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 20h para atender uma denúncia de agressão entre pai e filho. Ao chegarem ao local, encontraram populares informando que a vítima havia sido socorrida e levada ao hospital. O autor, identificado como Jefferson Douglas Carneiro de Barros, de 49 anos, havia fugido.