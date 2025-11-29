29 de novembro de 2025
CRIME

Homem é preso após tentar matar o próprio pai no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
Da redação
Reprodução
Crime foi em Jacareí
Crime foi em Jacareí

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 75 anos, com uma barra de ferro no Jardim do Marquês, em Jacareí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, por meio cruel.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 20h para atender uma denúncia de agressão entre pai e filho. Ao chegarem ao local, encontraram populares informando que a vítima havia sido socorrida e levada ao hospital. O autor, identificado como Jefferson Douglas Carneiro de Barros, de 49 anos, havia fugido.

No hospital, a vítima confirmou aos policiais que foi agredida na cabeça, com golpes desferidos pelo próprio filho utilizando uma barra de ferro. O instrumento do crime foi apreendido pela perícia.

Suspeito.

De acordo com o boletim, Jefferson se apresentou mais tarde na delegacia, com as roupas manchadas de sangue, alegando que havia sido agredido pelo pai e que este teria caído após se desequilibrar. A versão foi considerada inconsistente pelas autoridades.

A delegada responsável, Gerlandia Ramalho Brito, destacou que o crime só não foi consumado devido à rápida intervenção de moradores, que acionaram o resgate e evitaram um desfecho fatal.

Prisão.

Diante das provas e do relato da vítima, a delegada decretou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio. No despacho, ela ressaltou a gravidade do crime, cometido contra um idoso e com emprego de meio cruel, além do risco de reincidência caso o suspeito fosse liberado.

A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, citando necessidade de garantir a ordem pública.

Jefferson foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima segue internada, e seu quadro clínico não foi divulgado.

