Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após agredir o próprio pai, de 75 anos, com uma barra de ferro no Jardim do Marquês, em Jacareí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, por meio cruel.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 20h para atender uma denúncia de agressão entre pai e filho. Ao chegarem ao local, encontraram populares informando que a vítima havia sido socorrida e levada ao hospital. O autor, identificado como Jefferson Douglas Carneiro de Barros, de 49 anos, havia fugido.
No hospital, a vítima confirmou aos policiais que foi agredida na cabeça, com golpes desferidos pelo próprio filho utilizando uma barra de ferro. O instrumento do crime foi apreendido pela perícia.
Suspeito.
De acordo com o boletim, Jefferson se apresentou mais tarde na delegacia, com as roupas manchadas de sangue, alegando que havia sido agredido pelo pai e que este teria caído após se desequilibrar. A versão foi considerada inconsistente pelas autoridades.
A delegada responsável, Gerlandia Ramalho Brito, destacou que o crime só não foi consumado devido à rápida intervenção de moradores, que acionaram o resgate e evitaram um desfecho fatal.
Prisão.
Diante das provas e do relato da vítima, a delegada decretou a prisão em flagrante por tentativa de homicídio. No despacho, ela ressaltou a gravidade do crime, cometido contra um idoso e com emprego de meio cruel, além do risco de reincidência caso o suspeito fosse liberado.
A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, citando necessidade de garantir a ordem pública.
Jefferson foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima segue internada, e seu quadro clínico não foi divulgado.