Trabalhadores da Alstom em Taubaté aprovaram greve na empresa pelo vale-alimentação, após rejeitarem, em assembleia na sexta-feira (28), a proposta da empresa para o novo benefício.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os funcionários estão em estado de greve desde a semana passada. Com o fracasso das negociações na Justiça, a categoria decidiu pela paralisação total das atividades na unidade de Taubaté a partir de segunda-feira (1º), por tempo indeterminado, até que haja uma nova proposta.