A FAB (Força Aérea Brasileira) marcou um significativo avanço para a soberania e o desenvolvimento tecnológico do país ao realizar, em novembro deste ano, o Exercício Técnico BVR-X, em Natal (RN).

“A escolha por Natal é pelo fato de a região ser emblemática historicamente, por exemplo, devido a sua geografia por ser próxima ao mar e por proporcionar tanto uma área segura para o emprego do armamento, quanto à condição meteorológica, que tem uma tendência de ter céu claro nesta época do ano”, disse o comandante da Base Aérea de Natal, brigadeiro do ar Breno Diogenes Gonçalves.