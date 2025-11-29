29 de novembro de 2025
FIM DA ANGÚSTIA

Desaparecido desde quinta, Antônio é achado com vida no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Família disse que Antônio da Silva está bem
Família disse que Antônio da Silva está bem

O aposentado Antônio da Silva foi encontrado com vida pela família após desaparecer na última quinta-feira (27), na zona rural de Lorena. Ele tem pouco mais de 70 anos e acabou se perdendo ao sair de casa para vender verduras.

Antônio saiu pela manhã em uma Montana prata, com verduras para vender, e desde então não foi mais encontrado pela família, que publicou o desaparecimento nas redes sociais.

Segundo uma pessoa ligada à família do aposentado, o filho de Antônio conhece bem a região onde o pai saiu para vender verduras e fez uma busca mais profunda pelo local.

Ele encontrou Antônio abrigado na casa de uma pessoa e o trouxe de volta para casa, na madrugada de sexta-feira (29). O idoso se perdeu na região e acabou pedindo ajuda a moradores. A família vai investigar se ele teve um lapso de memória.

“Ele já está bem. Ele está com o filho dele, que está cuidando dele”, disse um parente.

