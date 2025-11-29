O aposentado Antônio da Silva foi encontrado com vida pela família após desaparecer na última quinta-feira (27), na zona rural de Lorena. Ele tem pouco mais de 70 anos e acabou se perdendo ao sair de casa para vender verduras.

Antônio saiu pela manhã em uma Montana prata, com verduras para vender, e desde então não foi mais encontrado pela família, que publicou o desaparecimento nas redes sociais.