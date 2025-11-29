O sábado (29) começou com tempo firme e com temperaturas amenas no estado de São Paulo, em virtude da presença do sistema de alta pressão sobre a Região Sudeste. A informação é da Defesa Civil do Estado.
Ao longo do dia, este sistema meteorológico manterá o tempo estável e com predomínio de Sol entre poucas nuvens em praticamente todo o território paulista, a exceção será apenas na faixa leste paulista, que pode ter chuvas isoladas.
Assim, as regionais do setor norte e oeste terão temperaturas máximas entre 32°C e 35°C, onde poderão ter municípios com umidade relativa do ar próximas ou abaixo dos 30%.
Já as regionais do centro e leste terão máximas entre 29°C e 31°C. Além disso, destaca-se que no território paulista, poderão ter episódios com rajadas de vento.