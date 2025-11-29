O sábado (29) começou com tempo firme e com temperaturas amenas no estado de São Paulo, em virtude da presença do sistema de alta pressão sobre a Região Sudeste. A informação é da Defesa Civil do Estado.

Ao longo do dia, este sistema meteorológico manterá o tempo estável e com predomínio de Sol entre poucas nuvens em praticamente todo o território paulista, a exceção será apenas na faixa leste paulista, que pode ter chuvas isoladas.