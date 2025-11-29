As estatísticas oficiais revelam que a RMVale tem mais vítimas de homicídios em 2025 do que três regiões do interior do estado juntas, confirmando a liderança da violência em São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De janeiro a outubro, o Vale contabiliza 228 óbitos em homicídios, com mais 6 vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte), totalizando 234 mortes violentas. Nenhuma outra região alcança esse patamar. Segunda colocada na violência, Sorocaba tem 176 mortes – Vale tem 33% a mais.