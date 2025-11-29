As estatísticas oficiais revelam que a RMVale tem mais vítimas de homicídios em 2025 do que três regiões do interior do estado juntas, confirmando a liderança da violência em São Paulo.
De janeiro a outubro, o Vale contabiliza 228 óbitos em homicídios, com mais 6 vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte), totalizando 234 mortes violentas. Nenhuma outra região alcança esse patamar. Segunda colocada na violência, Sorocaba tem 176 mortes – Vale tem 33% a mais.
Além disso, as mortes somadas das regiões de Santos, Araçatuba e Presidente Prudente não superam as do Vale: 187 contra 234 – 25% a mais para o Vale. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
A boa notícia é que os índices criminais continuam em trajetória de queda no Vale. Considerando o período de janeiro a outubro, comparando 2025 a 2024, os homicídios caíram 6,5%, de 244 para 228 vítimas. Os latrocínios reduziram 57%: 14 para 6.
O Vale tem 18,54% do total de homicídios registrados no interior do estado, com 228 em um total de 1.230 mortes – total este do interior que representa 59% de todo o estado, que registrou 2.081 mortos em homicídios.