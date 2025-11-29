Uma mulher foi presa por maus-tratos a cachorro em São José dos Campos. A prisão ocorreu na manhã de sexta-feira (28), após a Polícia Civil resgatar um cão em estado de extrema magreza e em condições degradantes em uma casa, no Campos de São José, na zona leste da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como crime ambiental por praticar ato de abuso ou maus-tratos contra animais, com prisão em flagrante da tutora, de 37 anos.