A morte de uma mulher na recepção do HMUT em Taubaté está sendo investigada pela Polícia Civil, após Marcela Santos Miguel da Conceição, de 30 anos, passar mal na recepção do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT) na manhã desta sexta-feira (28), depois de procurar atendimento por fortes dores abdominais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcela começou a se sentir mal no domingo (23), quando procurou atendimento na UPA Santa Helena, em Taubaté. Na ocasião, recebeu diagnóstico de pedra nos rins, considerada pequena pelos médicos, e foi medicada para tentar a expulsão natural do cálculo.