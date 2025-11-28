A morte de uma mulher na recepção do HMUT em Taubaté está sendo investigada pela Polícia Civil, após Marcela Santos Miguel da Conceição, de 30 anos, passar mal na recepção do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT) na manhã desta sexta-feira (28), depois de procurar atendimento por fortes dores abdominais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Marcela começou a se sentir mal no domingo (23), quando procurou atendimento na UPA Santa Helena, em Taubaté. Na ocasião, recebeu diagnóstico de pedra nos rins, considerada pequena pelos médicos, e foi medicada para tentar a expulsão natural do cálculo.
Na quarta-feira (26), ainda com dores, a vítima retornou à mesma unidade de Pronto Atendimento, onde realizou novos exames e recebeu medicação mais forte para seguir o tratamento em casa.
Já na quinta-feira (27), após notar inchaço abdominal, Marcela procurou a UPA Central. Ela foi novamente medicada, recebeu orientações e foi liberada para continuar o acompanhamento em casa, segundo consta no boletim de ocorrência.
Na manhã desta sexta-feira (28), com dores intensas e o abdômen bastante inchado, Marcela foi levada pela mãe ao HMUT. Na recepção, recebeu um documento e foi orientada a se dirigir a outro setor do hospital, onde relatou novamente os sintomas. No local, porém, ouviu que o atendimento era voltado apenas para casos de ginecologia e obstetrícia e foi orientada a procurar a UPA San Marino.
Diante da impossibilidade de deslocamento imediato e da piora do quadro, a mãe acionou o SAMU para transporte até uma unidade de Pronto Atendimento. Antes da chegada da ambulância, Marcela perdeu os sentidos na recepção do HMUT. Quando os socorristas chegaram, constataram que ela já estava sem vida. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita.