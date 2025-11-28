28 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Queda de avião deixa duas pessoas mortas

Por Da Redação | Confresa (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Queda de avião deixa duas pessoas mortas
Queda de avião deixa duas pessoas mortas

Dois homens morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte na tarde desta sexta-feira (28). Uma das vítimas é o piloto Gustavo Martins de Oliveira, de 21 anos; a outra ainda não foi identificada. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu em Confresa, a cerca de 1.020 km de Cuiabá, nas proximidades do aeroporto municipal, no momento em que chovia. Segundo os bombeiros, as vítimas já haviam sido retiradas da aeronave sem vida quando as equipes chegaram, e não houve necessidade de desencarceramento.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil isolaram a área até a chegada da Politec, responsável pela perícia e pela remoção dos corpos. As circunstâncias da queda serão apuradas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários