Dois homens morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte na tarde desta sexta-feira (28). Uma das vítimas é o piloto Gustavo Martins de Oliveira, de 21 anos; a outra ainda não foi identificada. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso.

O acidente aconteceu em Confresa, a cerca de 1.020 km de Cuiabá, nas proximidades do aeroporto municipal, no momento em que chovia. Segundo os bombeiros, as vítimas já haviam sido retiradas da aeronave sem vida quando as equipes chegaram, e não houve necessidade de desencarceramento.