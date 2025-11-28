O metalúrgico Lucas Silva Souza, 29, afirmou à Polícia Civil ter visto a companheira, Manoela Cristina César, 34, esquartear o corpo da filha dele, Emanuelly Lourenço Silva Souza, 4 anos. A criança foi enterrada e teve o corpo concretado no quintal da casa onde a família vivia. O casal foi preso e indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

O caso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. A situação veio à tona após a mãe da menina, Gabriella Cardoso Lourenço da Silva, procurar o Conselho Tutelar relatando agressões sofridas pelos filhos enquanto estavam sob os cuidados de Lucas, que mantinha a guarda havia cerca de dois anos.