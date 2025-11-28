Poliane França Gomes, conhecida como “Sereia do Crime”, foi presa com R$ 190 mil em espécie e é apontada como advogada e articuladora de uma facção criminosa. A detenção ocorreu nesta quinta-feira (27).

A captura foi realizada em Salvador. Segundo a Polícia Civil da Bahia, Poliane mantinha um relacionamento com o líder do grupo, Leandro de Conceição Santos Fonseca, o “Shantaram”, que está preso no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, a cerca de 190 km da capital.