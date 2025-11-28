Poliane França Gomes, conhecida como “Sereia do Crime”, foi presa com R$ 190 mil em espécie e é apontada como advogada e articuladora de uma facção criminosa. A detenção ocorreu nesta quinta-feira (27).
A captura foi realizada em Salvador. Segundo a Polícia Civil da Bahia, Poliane mantinha um relacionamento com o líder do grupo, Leandro de Conceição Santos Fonseca, o “Shantaram”, que está preso no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, a cerca de 190 km da capital.
De acordo com as investigações, ela atuava como peça estratégica dentro da organização, repassando ordens, reorganizando áreas de atuação, articulando cobranças e mantendo comunicação direta entre detentos e lideranças que operavam fora do sistema prisional.
A prisão ocorreu durante a Operação Rainha do Sul, conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A ofensiva busca desarticular o núcleo financeiro e o setor de coordenação da facção, que mantém conexões com grupos do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão na Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Três dos alvos já estavam detidos. Na Bahia, os investigados atuavam como gerentes territoriais em cidades como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador.
Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 100 milhões em contas bancárias e proibiu o uso de bens avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão.