A atriz Gabriela Duarte estará em São José dos Campos nesta sexta-feira (28) para o lançamento de sua autobiografia “Eu, Gabriela – Entre Memórias, Identidade e Personagens”, escrita em parceria com a jornalista Brunna Condini e publicada pela Editora Amarilys.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado das 19h às 21h, na Praça de Alimentação do Madrid Open Mall.