A atriz Gabriela Duarte estará em São José dos Campos nesta sexta-feira (28) para o lançamento de sua autobiografia “Eu, Gabriela – Entre Memórias, Identidade e Personagens”, escrita em parceria com a jornalista Brunna Condini e publicada pela Editora Amarilys.
O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado das 19h às 21h, na Praça de Alimentação do Madrid Open Mall.
Após mais de quatro décadas diante das câmeras, Gabriela apresenta ao público um olhar íntimo sobre sua trajetória profissional e pessoal.
No livro, revisita sua carreira e seus 51 anos de vida, compartilhando memórias, bastidores, vulnerabilidades, maternidade, escolhas e reinvenções. A atriz busca revelar a mulher por trás dos personagens que marcaram gerações e ficaram gravados no imaginário do público.
Além de relatos de carreira, a obra aborda temas como autoconhecimento e reconstrução da identidade, propondo reflexões sobre o tempo, o amadurecimento e a capacidade de recomeçar.
Filha da atriz Regina Duarte, Gabriela estreou na televisão em 1989 e logo conquistou o público com papéis marcantes, como Maria Eduarda em “Por Amor” (1997). Desde então, construiu uma carreira sólida em novelas e minisséries, tornando-se presença constante na teledramaturgia brasileira. O lançamento em São José dos Campos representa mais um capítulo em sua jornada de reinvenção artística.
Serviço
Lançamento do livro: “Eu, Gabriela – Entre Memórias, Identidade e Personagens”
Convidada: Gabriela Duarte
Data: 28 de novembro
Horário: 19h às 21h
Local: Madrid Open Mall — Av. Shishima Hifumi, 2101, Urbanova, São José dos Campos (SP)
Entrada: gratuita