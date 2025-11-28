A esposa do juiz Carlos Eduardo das Neves Mathias foi identificada como Maria Natália da Silva Tavares, presa em flagrante após atirar contra o magistrado durante uma discussão. O disparo atingiu o tórax do juiz, que passou por cirurgia e permanece em observação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência aconteceu na residência do casal, no interior de Pernambuco. Natália, descrita pelas autoridades como praticante de tiro, foi detida pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (27), momentos após o ataque. Segundo as primeiras informações, o casal discutia desde a noite anterior, motivado por suspeitas de traição. Durante o desentendimento, ela teria pegado uma arma guardada em casa e realizado o disparo.