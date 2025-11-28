A esposa do juiz Carlos Eduardo das Neves Mathias foi identificada como Maria Natália da Silva Tavares, presa em flagrante após atirar contra o magistrado durante uma discussão. O disparo atingiu o tórax do juiz, que passou por cirurgia e permanece em observação.
A ocorrência aconteceu na residência do casal, no interior de Pernambuco. Natália, descrita pelas autoridades como praticante de tiro, foi detida pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (27), momentos após o ataque. Segundo as primeiras informações, o casal discutia desde a noite anterior, motivado por suspeitas de traição. Durante o desentendimento, ela teria pegado uma arma guardada em casa e realizado o disparo.
O juiz gravou um vídeo logo após ser baleado, pedindo socorro e afirmando que “foi a Natália que atirou”. O registro levou a PM ao local, onde a mulher foi encontrada com vestígios de sangue. A arma usada no crime foi apreendida.
Carlos Eduardo foi levado ao Hospital Regional Fernando Bezerra, onde passou por cirurgia torácica. Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que o magistrado está consciente e estável, e que acompanha o caso por meio de sua Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura.
Na delegacia, Natália confessou ter efetuado o disparo. De acordo com o registro policial, ela alegou que o tiro ocorreu após discussões recorrentes e desconfianças de infidelidade. Disse ainda ter acionado o serviço de emergência e permanecido ao lado do marido até a chegada do socorro.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe ou fútil. A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias do crime, ouvindo testemunhas e reunindo elementos para que a Justiça decida sobre a custódia da acusada nos próximos dias.