A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Gilberto Firmo Ferreira, de 52 anos, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, suspeito de receptação de veículo furtado. A detenção ocorreu na quarta-feira (26), e esta não é a primeira vez que ele é alvo de investigação — em agosto, já havia sido conduzido à delegacia por armazenar pornografia infantil.

A operação foi realizada em Ceilândia (DF). Segundo a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, os agentes monitoravam um automóvel alugado irregularmente e usado por terceiros em crimes. O carro foi rastreado até a casa de Ferreira, onde a equipe fez a abordagem e efetuou a prisão.