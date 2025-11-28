A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Gilberto Firmo Ferreira, de 52 anos, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, suspeito de receptação de veículo furtado. A detenção ocorreu na quarta-feira (26), e esta não é a primeira vez que ele é alvo de investigação — em agosto, já havia sido conduzido à delegacia por armazenar pornografia infantil.
A operação foi realizada em Ceilândia (DF). Segundo a Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos, os agentes monitoravam um automóvel alugado irregularmente e usado por terceiros em crimes. O carro foi rastreado até a casa de Ferreira, onde a equipe fez a abordagem e efetuou a prisão.
No imóvel, os policiais encontraram dois veículos com registro de furto ou roubo — um Volkswagen Tera e uma caminhonete S10 — além de peças automotivas sem origem comprovada. Todo o material foi apreendido para perícia.
As investigações apontam que Ferreira atuava como responsável por guardar e ocultar veículos subtraídos, servindo como ponto de apoio para uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Ele foi autuado em flagrante e permanece sob custódia da Justiça.
O que diz a defesa
O advogado Samuel Magalhães afirmou, em nota enviada ao portal R7, que o caso ainda está em fase inicial de apuração e que somente após a análise completa dos autos será possível apresentar esclarecimentos detalhados. A defesa destacou que garantirá o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Em agosto, Ferreira já havia sido preso sob acusação de armazenar pornografia infantil. Imagens e vídeos de teor sexual envolvendo crianças foram encontrados no celular do investigado, após repasses de informações feitos pelo FBI aos órgãos brasileiros. Na época, ele foi solto mediante medidas cautelares.
Após a prisão daquele período, Michelle Bolsonaro divulgou nota repudiando o suposto envolvimento do parente com o crime. Ela afirmou não manter contato com ele há mais de 18 anos e classificou a conduta como “lastimável, revoltante e repugnante”, defendendo que, caso as acusações fossem comprovadas, ele deveria “receber integralmente o peso da justiça”.