Um homem armado invadiu uma instituição de ensino e atirou contra duas mulheres na tarde desta sexta-feira, provocando pânico entre estudantes e funcionários. Minutos depois, policiais militares localizaram o suspeito morto dentro do próprio prédio, de acordo com o 6º BPM (Tijuca).

O ataque ocorreu no Cefet, na região do Maracanã, no Rio de Janeiro. As equipes de segurança foram acionadas logo após os primeiros relatos de disparos. O Corpo de Bombeiros registrou o chamado às 15h50 e prestou atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde.