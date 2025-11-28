O influenciador fitness e treinador russo Dmitry Nuyanzin, de 30 anos, morreu após realizar, por conta própria, uma maratona de consumo de 'fast food' com o objetivo de ganhar peso rapidamente. O plano era engordar cerca de 25 kg para depois eliminar tudo com um programa de treinos elaborado por ele mesmo.

A morte ocorreu na cidade de Oremburgo, na Rússia. Dmitry vinha ingerindo aproximadamente 10 mil calorias por dia durante vários dias consecutivos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia. Na véspera, segundo relatos, havia cancelado todos os treinos e comentado com amigos que não estava se sentindo bem.