Um casal foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (28), diante de casa, em um crime presenciado pelo filho, que foi acolhido pelo Conselho Tutelar. A Polícia Civil já abriu investigação para esclarecer o duplo homicídio.

O caso ocorreu no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza (CE). As vítimas ainda não tiveram os nomes confirmados oficialmente.