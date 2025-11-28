28 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Casal é assassinado a tiros e criminoso explica motivo em carta

Por Da Redação | Fortaleza
| Tempo de leitura: 1 min
Casal é assassinado a tiros e criminoso explica motivo em carta
Casal é assassinado a tiros e criminoso explica motivo em carta

Um casal foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (28), diante de casa, em um crime presenciado pelo filho, que foi acolhido pelo Conselho Tutelar. A Polícia Civil já abriu investigação para esclarecer o duplo homicídio.

O caso ocorreu no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza (CE). As vítimas ainda não tiveram os nomes confirmados oficialmente.

Segundo as primeiras informações, homens armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos contra o casal. Depois do ataque, os criminosos deixaram uma carta alegando que as vítimas teriam ligação com uma facção rival — versão que, até agora, não foi reconhecida pelas autoridades como verdadeira.