A mãe de Edson Ferreira da Cruz morreu após passar mal ao saber que o filho havia sido preso durante uma perseguição policial, na noite de terça-feira (25). O episódio também terminou com a detenção do pai do suspeito, que tentou impedir a ação dos policiais.

A ocorrência foi registrada em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo relatos feitos à polícia, a mulher passou mal ao receber a notícia da prisão do filho e ao presenciar a detenção do marido. Ela chegou a ser atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. A identidade da vítima e a causa da morte não foram informadas.