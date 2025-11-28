28 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Filho tenta fugir da polícia, mãe descobre, passa mal e morre

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 2 min
Pixabay
A mãe de Edson Ferreira da Cruz morreu após passar mal ao saber que o filho havia sido preso durante uma perseguição policial, na noite de terça-feira (25). O episódio também terminou com a detenção do pai do suspeito, que tentou impedir a ação dos policiais.

A ocorrência foi registrada em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo relatos feitos à polícia, a mulher passou mal ao receber a notícia da prisão do filho e ao presenciar a detenção do marido. Ela chegou a ser atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. A identidade da vítima e a causa da morte não foram informadas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um vizinho de Edson também foi levado para a delegacia por tentar atrapalhar o trabalho dos agentes, repetindo a atitude do pai do suspeito.

A perseguição que levou à prisão de Edson também resultou na morte de um policial militar. O soldado Ariel Julio Rubenich, de 34 anos, que estava há nove anos na corporação, morreu após perder o controle da moto ao ser fechado pelo carro em fuga e colidir com uma árvore.

Imagens feitas por testemunhas mostram trechos da perseguição; em alguns vídeos, é possível ouvir sons que parecem disparos.

Segundo a PM, Edson desobedeceu a uma ordem de parada e fugiu pelas ruas da cidade. Ele tem antecedentes por tráfico de drogas. Após o acidente envolvendo o policial, o motorista continuou em fuga até o bairro Santo Onofre, onde bateu em outros veículos e acabou preso próximo à casa da mãe.

Em nota, a defesa do suspeito afirmou lamentar o desfecho da ocorrência e destacou que a versão de Edson diverge da apresentada pela polícia. O comunicado reforça que todos os fatos deverão ser esclarecidos durante a instrução processual, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

