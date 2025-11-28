Segundo o boletim de ocorrência, o policial Leonardo Áthila Rodrigues Borghi discutiu com uma mulher que fumava maconha na areia. Testemunhas relataram que ele voltou armado e disparou contra o solo, próximo aos pés dela, além de ameaçá-la. Com a mulher, os policiais apreenderam uma porção de maconha e um dichavador.

Um policial militar de 31 anos foi preso em flagrante após efetuar um disparo de arma de fogo e agredir policiais na Praia do Sino, em Ilhabela, na tarde de terça-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito agrediu com uma cabeçada o policial militar Milton Schneider Balestrini e, na delegacia, atingiu com um chute o policial civil Leonardo Gomes Mariano. Ele também teria feito ameaças aos policiais.

A arma utilizada, um revólver calibre .357, foi apreendida. Diante dos depoimentos, da apreensão e das imagens anexadas ao inquérito, a autoridade policial decretou a prisão em flagrante pelos crimes de disparo de arma de fogo, lesão corporal, resistência, vias de fato e ameaça.