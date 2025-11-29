A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte do ajudante de padaria Diego Paludo, 40 anos, que foi encontrado morto nesta sexta-feira (28), em Guaratinguetá. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita, de natureza não criminal, além de encontro de cadáver.

Diego estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (27), em Guaratinguetá, quando saiu de casa para buscar o filho pequeno na creche. Ele não apareceu na unidade escolar e sumiu, para desespero dos familiares.