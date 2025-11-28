28 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TENTATIVA DE FURTO

URGENTE: Homem tenta furtar carro em plena luz do dia em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um motorista teve o carro alvo de uma tentativa de furto na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Araras, na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 14h21.

De acordo com moradores, criminosos quebraram os vidros de um Chevrolet Onix e chegaram a tentar realizar a ligação direta para levar o veículo, mas não tiveram êxito. A ação foi percebida rapidamente, o que teria feito os suspeitos fugirem sem levar o automóvel.

A Polícia Militar foi acionada e o proprietário registrou um boletim de ocorrência.

