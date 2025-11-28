Um motorista teve o carro alvo de uma tentativa de furto na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Araras, na Vila Tatetuba, em São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 14h21.

De acordo com moradores, criminosos quebraram os vidros de um Chevrolet Onix e chegaram a tentar realizar a ligação direta para levar o veículo, mas não tiveram êxito. A ação foi percebida rapidamente, o que teria feito os suspeitos fugirem sem levar o automóvel.