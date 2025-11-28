A influenciadora Isabel Veloso recebeu alta da UTI após ter sido internada na madrugada de quinta-feira (27), no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. O marido dela, Lucas Borbas, informou pelas redes sociais que Isabel já está respirando sem auxílio de aparelhos.

A internação ocorreu depois que a jovem apresentou excesso de magnésio no sangue e chegou a perder a respiração, precisando ser entubada. Segundo Lucas, a melhora representa uma vitória importante diante do quadro delicado que a influenciadora enfrentou durante a madrugada.