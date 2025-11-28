A influenciadora Isabel Veloso recebeu alta da UTI após ter sido internada na madrugada de quinta-feira (27), no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. O marido dela, Lucas Borbas, informou pelas redes sociais que Isabel já está respirando sem auxílio de aparelhos.
A internação ocorreu depois que a jovem apresentou excesso de magnésio no sangue e chegou a perder a respiração, precisando ser entubada. Segundo Lucas, a melhora representa uma vitória importante diante do quadro delicado que a influenciadora enfrentou durante a madrugada.
Ele afirmou ter passado a noite em oração e agradeceu o apoio dos seguidores. "Eu peço orações porque sei que vocês amam muito a Isabel, assim como eu. Nesse momento é só orar para Deus", disse.
Isabel, diagnosticada com câncer em 2019, enfrenta uma rotina marcada por tratamentos e internações frequentes. Ainda não há informação se ela deixará o hospital ou seguirá em observação na enfermaria.
Doença.
No dia 24 de outubro, Isabel passou por um transplante de medula e teve alta antes do tempo previsto. Na foto em que deu a boa notícia, ela posou com um certificado com a frase: "A medula me pegou".
O procedimento foi feito no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, e o doador foi seu pai, Joelson Veloso.
Em um texto emocionado feito para ele, Isabel também relembrou o momento em que seu tratamento não fez mais efeito e ela ficou sem alternativas — sendo classificada como uma paciente paliativa.
Isabel Veloso descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin aos 15 anos, quando começou um tratamento intensivo, e aos 17, descobriu que sua doença era incurável e interrompeu as medidas para tentar controlar o câncer.
Em outubro de 2024, a influenciadora retomou o tratamento, aos cinco meses de gestação de seu primeiro filho com o marido, Lucas Borba, após descobrir que o linfoma havia voltado a crescer.
Grávida de 28 semanas, a influenciadora compartilhou que a doença havia se espalhado, chegando aos seus pulmões. Após dar à luz, Isabel Veloso começou uma nova etapa no tratamento de câncer.
* Com informações da CNN Brasil e do portal RIC