A nova Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) criou uma espécie de “racha” entre escritores locais de São José dos Campos. A festa será realizada a partir desta sexta-feira (28) até domingo (30), no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.
A divisão surgiu após o episódio do cancelamento da participação da jornalista e escritora Milly Lacombe na Flim “original”, em setembro, que acabou provocando a desistência em massa de convidados e o adiamento da festa, agora promovida com um novo formato, mais "caseira".
A ideia era promover mais escritores de São José e da região em detrimento de autores de renome nacional, como apontou o prefeito Anderson Farias (PSD) em entrevista a OVALE (veja aqui).
No entanto, o mandatário foi acusado de “censura” após barrar Milly por uma crítica que ela fez à “família tradicional brasileira” durante um podcast. O novo formato acabou “nublado” pelo episódio do cancelamento da jornalista. Com isso, a nova Flim corre o risco de esvaziamento.
Em longo texto publicado na internet, o presidente da Academia Joseense de Letras, o escritor Eduardo Caetano, reforçou a sua posição de não participar da Flim, medida que já havia sido votada e aprovada pelos membros da Academia, entidade que não vai participar da festa deste ano, embora alguns acadêmicos vão participar de forma individual.
“Confesso: meu erro foi acreditar demais que alguém faria alguma coisa pela Academia Joseense de Letras ou que haveria uma união entre acadêmicos e escritores para fazermos algo novo, mas não, a censura venceu, lidamos com pouco dinheiro e muita, mas muita vaidade”, escreveu Caetano.
A posição do escritor foi questionada dentro da Academia Joseense de Letras. Ele foi alvo de críticas por supostamente não apoiar a Flim por ter sido preterido como um dos curadores da nova edição.
Em seu texto, Caetano afirmou que a Academia Joseense de Letras recebeu "nada" pelo seu "apoio e participação ao longo desses dez anos de Flim". "E vocês sabem quanto os escritores locais receberam e receberão este ano para participar da Flim? NADA! Nada não, ganham água e uma mesa para expor seus livros".
Protesto.
Por sua vez, o Fórum de Cultura de São José dos Campos não só não vai participar formalmente da Flim como decidiu realizar um protesto durante a festa, no movimento chamado “Ocupa Flim”, que nasceu após o cancelamento de Milly.
“A Flim que se apresenta não é celebração. É afronta. É desserviço à liberdade e à democracia. Não podemos estar e nem celebrar uma Flim assim proposta após a censura de uma escritora por desculpas de falsa ‘moralidade’”, diz postagem do coletivo.
O grupo convoca a manifestação “Ocupa Flim” para o domingo, a partir das 9h, com distribuição de material e conversa com moradores.
“Sabemos que esta Flim vem cerceada, abafada, moldada para cumprir protocolo e prestação de contas. Como festejar numa festa amarrada, domesticada, incapaz de dialogar com a cidade e com sua potência criadora e literária?”, questiona o grupo.
Programação.
A Flim contará com 10 mesas literárias, sendo cinco gerais e cinco para lançamento de livros de autores locais. O tema da 11ª edição do evento é “Voam as Palavras no Parque das Letras”.
A Flim terá no sábado (29), às 10h, a primeira mesa literária, com o tem “O sentido das palavras que incluem”. O debate contará com a presença da finalista do Prêmio Jabuti Jô Freitas, da escritora e podcaster Geovana Tominaga e mediação da pedagoga e contadora de histórias Helen Cypiano.
A segunda mesa, às 15h, será “Literatura e escola – Como se ensina a gostar de ler?”, e reunirá os professores e escritores Ricardo Estevão e Guilherme de Lima, sob a mediação do arte-educador Ricardo Silva.
Com o tema “O que nos cura é também palavras”, a terceira mesa, que acontece no sábado, às 17h, recebe os apresentadores Jonas Almeida e Kelly Maria, com mediação da jornalista e escritora Renata Veneziani.
Às 19h, a quarta mesa, com o tema “As histórias que nos constroem”, terá as presenças da autora de literatura para as infâncias Teresa Cristina Bendini, da escritora Jéssica Anitelli, da jornalista e idealizadora do canal “Ler Antes de Morrer” Isabella Lubrano, e será mediada pela jornalista Fernanda Santos.
No domingo (30), às 10h, a quinta mesa literária, com o tema “Poesia é afeto que avoa”, promoverá um encontro de gerações, com o poeta Paulo Barja, a escritora mirim Antônia Gomes Minchoni e mediação feita pela jornalista e escritora Thalita Monte Santo.
O lançamento de livros de autores locais acontecerá em cinco mesas literárias temáticas, abordando diferentes gêneros literários, apresentadas pelo escritor Sandro Cuesta.
“Poesia”, com Larissa Ferreira, Thalita Monte Santo e mediação de Mariana Bastos; “Não Ficção”, com Diego Cavaleiro Andante, Paula Carnevalli, Danusa Machado e mediação de Douglas Garrido; “Contos e Crônicas”, com Joana Ricci e Thereza Osório, com mediação de Sandra Guimarães; “Literatura Infantil”, com Sheila Faemnan, Shiva Carolina, Liza Scavone e mediação de Cristina Hernandes; e “Romance”, com Sidney Alexsandro, Guilherme de Lima, Lola Chambrett e mediação de Silla Antunes.
Shows.
Além das mesas literárias, a Festa Literomusical de São José terá um cardápio de apresentações musicais. O show de abertura, na noite desta sexta-feira (28), às 19h30, será com o ator e cantor Silvero Pereira, que interpretará canções de Belchior.
“Silvero Interpreta Belchior” é um espetáculo que une intensidade cênica e musical, na voz e presença desse multiartista cearense. Reconhecido por sua versatilidade como ator, cantor e performer, ele empresta sua força interpretativa a um repertório cuidadosamente escolhido, celebrando a obra de Belchior e revivendo suas próprias raízes sertanejas.
No sábado (20), às 20h30, sobe ao palco a cantora Cecília Militão. Conhecida por sua voz marcante e por se apresentar em shows de jazz, bossa nova e MPB, é a criadora do projeto Vozes Pretas. Seu repertório inclui uma mistura de jazz tradicional, samba-jazz, soul jazz, bossa nova e música brasileira.
E no domingo (30), às 11h30, o Batuque de Responsa, projeto de São José dos Campos, encerra a FLIM com um samba contagiante e performático, com ritmistas e alegorias.