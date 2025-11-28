A nova Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) criou uma espécie de “racha” entre escritores locais de São José dos Campos. A festa será realizada a partir desta sexta-feira (28) até domingo (30), no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.

A divisão surgiu após o episódio do cancelamento da participação da jornalista e escritora Milly Lacombe na Flim “original”, em setembro, que acabou provocando a desistência em massa de convidados e o adiamento da festa, agora promovida com um novo formato, mais "caseira".